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В Москве прошла церемония вручения Строгановских премий
Бронзовая статуэтка Аники Строганова «За честь и достоинство» на 17-м по счёту съезде Пермского землячества впервые в истории премии была вручена дважды. В этой же номинации победителем стал директор птицефабрики Чайковская – Пётр Бельков. Ещё одна номинация сразу с двумя фамилиями – за высокие достижения в спорте». Лауреатами стали паралимпийские чемпионы Евгений Турсунов, завоевавший золото в прыжках в длину, и Галина Липатникова, взявшая медаль высшей пробы в толкании ядра. Для спортсменов признание землячества по эмоциям оказалось сопоставимо с моментом награждения на Олимпиаде в Токио. Галина Липатникова: "Вновь сейчас переживаешь эмоции, как будто там ещё, мы так долго ждали и получили свои медали".
В номинации «За высокие достижения в науке и технике» наградили профессора, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней Пермского медуниверситета Виталия Мишланова. В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» победил Сергей Макаренко гендиректор ООО «Форт-Телеком». «За высокие достижения в области культуры и искусства» отметили скульптора Альфиза Сабирова.
Игорь Шубин, депутат Государственной Думы РФ: "Победителей всегда выбирать трудно. Надо выбрать лучшего среди равных - это непростая задача. Дебаты идут до конца". Во время церемонии к участникам по видеосвязи обратился глава региона Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермское землячество - это объединение, которое имеет для нас особое значение. Помогает людям, которые уехали из Пермского края, помнить о родной земле".
"Строгановская премия" учреждена в конце 2005 года Пермским землячеством по инициативе предпринимателя Андрея Кузяева и с 2006 года вручается ежегодно. Решение о присуждении премии принимает Правление Пермского землячества на основании предложений комиссии по отбору претендентов на премию. Победители получают денежный приз – 500 тысяч рублей, серебряный знак, а также диплом лауреата вместе с бронзовой статуэткой Аники Строганова. Андрей Кузяеев, Председатель Правления РОО «Пермское землячество»: "Я всегда думаю, что с нами не так. Почему, когда мы все вместе собираемся, мы счастливы. Я бы пожелал своим землякам - будьте счастливы. Будьте счастливы оттого, что идете своей дорогой, и будьте счастливы, когда видите пермяков, потому что не родись счастливым, а родись пермяком!"
На съезде также подвели итоги работы землячества за отчетный период и утвердили новый состав правления. Численность осталась прежней – 21 человек. Председателем вновь избран Андрей Кузяев. На сегодняшний день пермское землячество объединяет более 2700 человек.
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