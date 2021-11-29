В День борьбы со СПИДом пермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

В Государственной Думе 16 декабря будет рассматриваться законопроект, который должен упорядочить применение QR-кодов и даже смягчить существующий режим ограничений. Предполагается, что при посещении общественных мест и публичных мероприятий у всех должны быть равные возможности. Так, законопроект позволит посещать общественные места и публичные мероприятия не только вакцинированным, но также и тем, кто уже переболел ковидом или имеет официальный медотвод. Накануне законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного Собрания.