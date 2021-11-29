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В День борьбы со СПИДом пермяки смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, ГКУЗ «Пермский краевой Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» приглашает пермяков и гостей города пройти анонимно, бесплатно и быстро экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сделать это можно будет с 13:00 до 16:00 в помещении вокзала "Пермь-2". Всем участникам, прошедшим экспресс-диагностику будут выданы подарки и информационная литература.

Опубликовано: 29.11.2021 в 15:30 в рубрике - Радио Пермского края

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