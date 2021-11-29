Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 140 тысяч

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус. За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 692 новых случая COVID-19. Из числа заболевших 78 вакцинированы. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 140 077.По состоянию на утро 29 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 145 022 человека. 802 208 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 324 пациента. Из них 140 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 826 человек.