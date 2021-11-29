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Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 140 тысяч
По состоянию на утро 29 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 145 022 человека. 802 208 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 324 пациента. Из них 140 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 826 человек.
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