В Перми впервые будет открыт каток на набережной

В декабре в Перми впервые будет открыт центральный городской каток на набережной Камы. Пермяков приглашают на площадку нового амфитеатра. Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, выход на лёд будет бесплатным, также будет возможность взять коньки напрокат.Всего в Перми планируется открыть порядка 70 катков. Так, в Свердловском районе 27 ноября начнёт работу каток, расположенный на стадионе «Юность». В этом сезоне покататься можно будет по субботам и воскресеньям с 14:00 до 21:00 при наличии QR-кода. Для посетителей с детьми действует льготная цена. На катке будет действовать пункт проката и заточки. Для жителей района также будет работать каток по адресу: улица Нейвинская, 14.В Мотовилихинском районе в декабре будут открыты придомовые хоккейные коробки по адресам: улица Пушкарская, 100, улица Степана Разина 34/4. Еще один бесплатный каток для жителей района расположится возле УДС «Молот» по адресу: улица Лебедева, 13. Дополнительно будут открыты катки на улицах Гашкова, 27б, Тургенева, 39, на них ежегодно проводятся тренировки ДЮЦ им. Соломина по хоккею для детей, а в свободное время они работают как площадки для свободного катания.В Кировском районе катки планируется открыть в середине декабря по адресам: улица Мензелинская, 12, улица Агрономическая, 23, улица Ласьвинская, 1, на территории ТСЖ по улице Маршала Рыбалко, 99в, улица Автозаводская, 31, на улице Богдана Хмельницкого, 11/2, на улице Адмирала Ушакова, 55/1, а также будет работать каток на стадионе «Авангард» (улица Светлогорская,14). По всем этим адресам доступ на каток бесплатный, платно можно покататься на улице Маршала Рыбалко, 106.В Дзержинском районе 12 катков начнут работать с начала декабря. Ежедневно катки будут доступны для жителей по адресам: улица Маяковского, 33, улица Подлесная, 28, 37, улица Костычева, 33, улица Мильчакова, 22, 34, проспект Парковый, 25в, улица Пожарского,11, улица Василия Каменских, 3, выход на лёд здесь бесплатный. На стадионе «Локомотив», (улица Боровая, 32) и на улице Докучаева, 21 выход на лёд будет платным.В Индустриальном районе Перми планируется заливка катков по адресам: улица Геологов, 1 (хоккейная площадка на придомовой территории), улица Качалова, 15 (спортивная площадка Пермского городского хоккейного центра), улица Архитектора Свиязева, 17 (территория лицея №3), улица Советской Армии, 37 (хоккейная площадка на придомовой территории), шоссе Космонавтов, 158а (спорткомплекс им. Сухарева), улица Танкистов, 56 (территория лицея №4), улица Кавалерийская, 3а (спортивная площадка школы армейского рукопашного боя). Катки начнут свою работу во второй половине декабря.В Орджоникидзевском районе будут функционировать 7 катков. Сейчас их готовят к заливке. Началась заливка хоккейных коробок. Любителей катания на коньках ждут на стадионах «Гайва» (улица Карбышева,52), «Молния» (улица Волховская, 26), будет доступна хоккейная коробка на улице Корсуньской, 20 и улице Карбышева, 52. Кроме того, покататься на коньках можно будет на хоккейной коробке у школы №79 по улице Томской, 30. Этой зимой также зальют коробку около детско-юношеского центра «Фаворит» на улице Репина, 69.В поселке Новые Ляды каток будет работать между жилым домом по улице Островского, 85 и торговым центром «Ляды» по улице Островского, 87. Он откроется 3 декабря и будет доступен для массового катания. Вход бесплатный. Жители поселка также смогут покататься на коньках по адресу: улица 40-летия Победы, 9, выход на лёд здесь платный, также будет доступен прокат коньков.