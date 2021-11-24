Долгострой по улице Толмачева планируется достроить в следующем году
Строительство дома началось в 2008 году, но застройщик не исполнил свои обязательства. Как пояснили в Министерстве строительства Пермского края, по объекту были проведены необходимые проектно-изыскательные работы, получена государственная экспертиза проектно-сметной документации, осуществлена госрегистрация перехода прав на имущество застройщика.
Планируется завершить строительство в III квартале 2022 года. После ввода объекта в эксплуатацию и передачи ключей будут восстановлены права 103 дольщиков, которые покупали квартиры в этом доме.
Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию шесть проблемных домов, в которые смогли заехать 1053 человека.
Напомним, на сегодняшний день приняты решения о завершении строительства 22 домов, из них по 14-ти уже ведется разработка проектов достройки, по двум готовится конкурсная документация на проектирование. Дольщики 21-го долгостроя получают выплаты. На рассмотрении у Федерального фонда защиты прав дольщиков остаются еще 4 дома, по которым ожидаются решения о способе восстановления прав граждан-участников строительства.
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