Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»
Проект «59 фестивалей 59 региона» объединяет фестивальное движение городов и сел всего Прикамья с 2009 года. Это уникальная инициатива, не имеющая аналогов в других российских регионах. За всю историю в проекте хотя бы один раз приняла участие каждая территория Пермского края.
Проект включает самые разные направления: театральные, фольклорные, гастрономические фестивали, семейные и музыкальные события. Разнообразие жанров, форматов, творческих решений – яркие черты «59 фестивалей 59 региона». Каждое событие находит свою аудиторию, будь то взрослые или молодежь, любители современных видов творчества или поклонники традиционной культуры.
Проект «59 фестивалей 59 региона» реализуется при поддержке Министерства культуры Прикамья. Положение проекта размещено на сайте Пермского дома народного творчества «Губерния» и на официальном портале проекта.
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