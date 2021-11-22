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← Остановки «Октябрьская площадь» и «Кинотеатр Октябрь» вернут на прежнее место

Cтартовал прием заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона»

Пермский дом народного творчества «Губерния» объявил о начале приема заявок на участие в проекте «59 фестивалей 59 региона». Заявки принимаются до 17 декабря текущего года. После их рассмотрения состоится очная защита проектов, а в конце января экспертная комиссия назовет победителей. Тогда же будет сформирован фестивальный календарь на 2022-й год.
Проект «59 фестивалей 59 региона» объединяет фестивальное движение городов и сел всего Прикамья с 2009 года. Это уникальная инициатива, не имеющая аналогов в других российских регионах. За всю историю в проекте хотя бы один раз приняла участие каждая территория Пермского края.
Проект включает самые разные направления: театральные, фольклорные, гастрономические фестивали, семейные и музыкальные события. Разнообразие жанров, форматов, творческих решений – яркие черты «59 фестивалей 59 региона». Каждое событие находит свою аудиторию, будь то взрослые или молодежь, любители современных видов творчества или поклонники традиционной культуры.
Проект «59 фестивалей 59 региона» реализуется при поддержке Министерства культуры Прикамья. Положение проекта размещено на сайте Пермского дома народного творчества «Губерния» и на официальном портале проекта.

Опубликовано: 22.11.2021 в 09:53 в рубрике - Радио Пермского края

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