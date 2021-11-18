«Горнолыжный экспресс» готовят к запуску
В Перми началась подготовка к запуску "Горнолыжного экспресса" - специального поезда для любителей активного образа жизни. В первый сезон его услугами воспользовались около 4 тысяч прикамцев, а во второй - уже порядка восьми тысяч. Как рассказал генеральный директор "Пермской пригородной компании" Сергей Канцур, поезд до Губахи будет отправляться в 07:06 со станции Пермь-1. Запуск пригородных экспрессов связан с открытием горнолыжного сезона, скорее всего это произойдет в начале декабря.
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