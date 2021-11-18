Пермяки делятся кадрами падения метеорита
Жители Перми, Ижевска и Казани выкладывают в социальные сети видео, на которых зафиксирован странный светящийся объект в ночном небе. На кадрах автомобильных видеорегистраторов запечатлено, как яркий шар падает на землю. Специалисты полагают, что это мог быть метеорит диаметром около метра. Скорее всего после вхождения в земную атмосферу он полностью сгорел. По данным Пермского планетария, на 17-18 ноября приходится пик активности метеорного потока Леониды.
"Это метеорный поток средней силы, демонстрирующий до 15 метеоров в час на пике. Кажется уникальным за счет того, что примерно каждые ЗЗ года имеет циклонический пик, где в час выпадает сотни метеоров. Последний такой случай пришелся на 2001 год. Создается из остаточного материала кометы 55P/Teмпeля-Tуттля, открытой в 1865 году. Поток происходит ежегодно с 6 по З0 ноября, где в этот раз максимум приходится с ночи 17 ноября на утро 18", - сообщает Пермский планетарий.
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