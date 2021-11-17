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Прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам оплаты труда
Граждане могут обратиться по вопросам размера заработной платы, сроков и порядка ее выплаты, изменения условий оплаты труда, объемов нагрузки, нарушений безопасных условий труда и т.д.
Звонки принимаются в указанное время по телефону 8 (342) 233-56-53.
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