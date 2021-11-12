Радиожурналист ГТРК «Пермь» Максим Кунин стал лауреатом Всероссийского конкурса «Открытый взгляд на конкуренцию»
Федеральная антимонопольная служба России подвела итоги VII Всероссийского конкурса «Открытый взгляд на конкуренцию». В нем приняли участие представители федеральных и региональных средств массовой информации из 26 регионов России.
В номинациях «ФАС на радио» и «Биржевой – значит конкурентный» второе место занял старший редактор службы радиовещания ГТРК "Пермь" Максим Кунин за материалы «ФАС контролирует исполнение более 35 федеральных законов» и «Конкуренция на бирже близка к идеальной».
Церемония награждения победителей конкурса состоится 9 декабря 2021 года в Сколково в рамках VII Научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».
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