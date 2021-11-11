В Прикамье зафиксирован новый суточный максимум смертности от COVID-19
За минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека - это новый суточный максимум смертности от COVID-19. Всего с начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 209 человек.
По состоянию на утро 11 ноября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 008 911 человек. 698 726 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 482 пациента. Из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ.
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