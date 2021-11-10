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Устранение цифрового неравенства: интернет становится доступнее

Десять тысяч жителей Пермского края в этом году уже получили публичный доступ в интернет в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Для этого связисты построили почти 700 километров оптических линий до 22 населенных пунктов Прикамья. До конца декабря в рамках проекта планируется подключить еще 17 населенных пунктов Прикамья. Многие из них располагаются в труднодоступных территориях. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» бесплатно предоставляет жителям беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой точки Wi-Fi составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.

Метки: Интернет, в Пермском крае

Опубликовано: 10.11.2021 в 14:20 в рубрике - Радио Пермского края

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