Устранение цифрового неравенства: интернет становится доступнее
Десять тысяч жителей Пермского края в этом году уже получили публичный доступ в интернет в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Для этого связисты построили почти 700 километров оптических линий до 22 населенных пунктов Прикамья. До конца декабря в рамках проекта планируется подключить еще 17 населенных пунктов Прикамья. Многие из них располагаются в труднодоступных территориях. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства «Ростелеком» бесплатно предоставляет жителям беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой точки Wi-Fi составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.
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