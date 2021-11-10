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В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году
Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, в соответствии с «Положением о ежегодном конкурсе на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году» конкурс будет проводиться в два этапа с 20 ноября по 29 декабря. На первом этапе лучших участников будут определять администрации районов, а на втором – организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.
Участие в конкурсе для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 18 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Заявка может быть оформлена как в произвольном виде, так и по прилагаемой форме.
Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности.
Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий (световой дождь, дюралайт, световые фигуры и другое). В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям).
Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками, а участники – почётными дипломами и сувенирами, сообщает пресс-служба администрации г. Перми.
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