В Перми объявлен конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году

Администрация города проведёт ставший уже традиционным конкурс на лучшее праздничное оформление. Руководителей предприятий приглашают принять в нём участие и внести свой вклад в новогоднее украшение города.Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, в соответствии с «Положением о ежегодном конкурсе на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году» конкурс будет проводиться в два этапа с 20 ноября по 29 декабря. На первом этапе лучших участников будут определять администрации районов, а на втором – организационный комитет по подготовке и проведению конкурса.Участие в конкурсе для предприятий бесплатное, необходимо лишь подать заявку до 18 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Заявка может быть оформлена как в произвольном виде, так и по прилагаемой форме.Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности.Обязательное условие участия в конкурсе – световое оформление входных зон и прилегающих территорий (световой дождь, дюралайт, световые фигуры и другое). В критерии оценки также включены такие параметры, как световое оформление входных зон, прилегающих территорий, оформление витрин, наличие новогодней атрибутики на прилегающей территории (оформление деревьев, установка ледяных фигур и объемных скульптур, выполненных по различным технологиям).Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками, а участники – почётными дипломами и сувенирами, сообщает пресс-служба администрации г. Перми.