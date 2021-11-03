В Перми пройдёт проверка охранных зон теплосетей
Материалы проверок направляются в адрес собственников и надзорные органы с требованием устранить нарушения.
О незаконных постройках в охранных зонах теплосетей можно сообщить по телефону Оперативно-диспетчерской службы «Пермских тепловых сетей».
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