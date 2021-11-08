"Локдаун" завершился - QR-фильтры остались

Сегодня в Пермском крае истекает срок так называемого малого "локдауна", введенного по решению оперштаба с 1 по 7 ноября для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Это значит, что все предприятия и организации смогут вернуться к работе, если не попадают под ограничения отдельных постановлений. При этом QR-фильтры, введенные 25 октября, продолжают действовать и будут отменены только специальным постановлением.С 8 ноября в Пермском крае впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Эта мера распространяется на организации сфер, указанных в п. 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от 13.07.2021 г. № 206 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». Выполнение этого требования в том числе касается сфер бытовых услуг, подразделений финансовых организаций, салонов красоты, жилищно-коммунального хозяйства, образования и других. Для сотрудников данных организаций также допускается предъявление справок о медотводах от вакцинации от COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ. Данный пункт был введен указом № 146 от 22.10.2021 г. о противокоронавирусных мероприятиях в регионе.