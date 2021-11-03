← Горьковка присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
В Перми затопило детский сад
Подробности выяснял Антон Нагибин.
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← Горьковка присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
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03.11.2021 в 12:00
03.11.2021 в 10:10
02.11.2021 в 11:09
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19.10.2021 в 16:25
15.10.2021 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2021
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Горьковка присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
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Горьковка присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств»
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