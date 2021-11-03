В Перми затопило детский сад

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Утром в Перми затопило территорию детского сада №103 на ул. Голева,4. Водоснабжение отключили. Детей попросили срочно забрать. Повреждена труба диаметром 100 мм.
Подробности выяснял Антон Нагибин.

Опубликовано: 03.11.2021 в 16:35 в рубрике - Радио Пермского края

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