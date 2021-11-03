На учениях в Александровске пожарные использовали театральный дым

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"Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий, привлечением техники, скорой помощи и использованием средств имитации пожара крайне необходимы в наше время. Основной целью таких мероприятий всегда является проверка слаженной работы служб по эвакуации людей из зданий и оказания помощи пострадавшим", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
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