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В Пермском крае построено более 1 миллиона квадратных метров жилья
Напомним, в этом году в Пермском крае планируется сдать в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилых площадей. На текущий момент исполнение годового плана составляет 81,2%.
В соответствии с нацпроектом «Жилье и городская среда» перед Пермским краем стоит задача увеличить годовой объем ввода жилья до 1,6 млн кв. метров к 2030 году.
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