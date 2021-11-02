Денег не хватило. Когда перечислят выплаты многодетным?

Выплаты многодетным перечислят в крайнем случае до 10 ноября - об этом заявили сегодня в министерстве социального развития региона. Обычно деньги семьям поступают 26 числа каждого месяца, однако в этот раз их не получили до сих пор. Речь идёт о выплате на третьего и последующего ребёнка, когда доход на каждого члена семьи ниже двойного прожиточного минимума: то есть, например, для семьи из 5 человек ниже 116 тысяч рублей. Сейчас такие пособия в крае получают 14,5 тысяч человек.

Ежегодно на эти цели закладывается около полутора миллиардов рублей, 2/3 из них - средства федерального бюджета. На 4-й квартал 2021 денег фактически не хватило - министерство труда собрало заявки в регионах для выделения дополнительного финансирования. Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "28 октября в Пермский край поступило дополнительное соглашение, оно на данный момент подписано, и мы со дня на день ждем федеральное финансирование, чтобы эту выплату произвести. Мы в этом месяце произведём выплату в кратчайшие сроки, постараемся в ближайшие дни - в крайнем случае до 10 ноября. По ноябрьской выплате мы произведём всё в соответствующие сроки - то есть до 26 числа текущего месяца. Предпримем все усилия, чтобы такие обстоятельства не повторялись».