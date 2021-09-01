В Перми завершена подготовка теплосетей

Энергетики «Т Плюс» и Пермских тепловых сетей завершили подготовку к грядущему отопительному сезону. Проверили с помощью гидравлических испытаний более полутора тысяч километров теплосетей, заменили часть старых труб на новые с современной теплоизоляцией которые прослужат более 25 лет и повысят качество отопления и горячей воды.Всего заменили около 50 километров линий теплоснабжения по улицам Пионерская, Полины Осипенко, Лодыгина, Петропавловская, Чайковского, Формовщиков, на правом берегу – Маршала Рыбалко, Полтавская, Сивашская, Оборонщиков, Сокольская. В первую очередь энергетики в начале отопительного сезона будут, традиционно, снабжать теплом детские сады, школы, больницы.Подготовка к зиме выполнена по Регуляторному соглашению между краевым правительством и Пермским филиалом «Т Плюс». Документ предусматривает переход Перми в ценовую зону теплоснабжения по методу «альткотельной» и контроль процесса вложений. За 15 лет в краевой столице будет реконструировано 406 км теплосетей во всех районах. В повышение надежности теплоснабжения Перми планируют направить более 28 млрд рублей до 2028 года.Сергей Гужев, технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей: «Начало отопительного сезона у нас начинается при понижении температуры наружного воздуха ниже +8 градусов тепла в течении 5 дней. - Мы конечно же будем 100% готовы к началу отопительного сезона, проведению режима пуско-наладочных работ и уже к полному развороту всей системы нашего города к принятию тепловой нагрузки.»