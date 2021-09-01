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В Перми завершена подготовка теплосетей
Всего заменили около 50 километров линий теплоснабжения по улицам Пионерская, Полины Осипенко, Лодыгина, Петропавловская, Чайковского, Формовщиков, на правом берегу – Маршала Рыбалко, Полтавская, Сивашская, Оборонщиков, Сокольская. В первую очередь энергетики в начале отопительного сезона будут, традиционно, снабжать теплом детские сады, школы, больницы.
Подготовка к зиме выполнена по Регуляторному соглашению между краевым правительством и Пермским филиалом «Т Плюс». Документ предусматривает переход Перми в ценовую зону теплоснабжения по методу «альткотельной» и контроль процесса вложений. За 15 лет в краевой столице будет реконструировано 406 км теплосетей во всех районах. В повышение надежности теплоснабжения Перми планируют направить более 28 млрд рублей до 2028 года.
Сергей Гужев, технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей: «Начало отопительного сезона у нас начинается при понижении температуры наружного воздуха ниже +8 градусов тепла в течении 5 дней. - Мы конечно же будем 100% готовы к началу отопительного сезона, проведению режима пуско-наладочных работ и уже к полному развороту всей системы нашего города к принятию тепловой нагрузки.»
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