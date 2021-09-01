Во время марафона «Дума онлайн» депутаты приняли более сотни звонков
Важно, что на каждый вопрос был дан ответ, а те проблемы, что нельзя было решить что называется «на месте», были взяты на карандаш либо направлены в профильные комитеты. Так, руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин решил провести встречу с жителями дома по улице Советской Армии,33, чтобы лично рассказать людям, что необходимо для того, чтобы вступить в программу «Комфортная городская среда» и привести придомовую территорию в порядок.
Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: "Прямо на территории конкретно переговорим, чтобы вы видели, что необходимо сделать, и сможем ли мы это сделать в следующем году, и пошагово вам объясним, что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Перми завершена подготовка теплосетей
В Прикамье расселение аварийного жилья по нацпроекту завершат на год раньше срока
Дорога к школе должна быть безопасной
В департаменте транспорта разъяснили особенности бескондукторной оплаты проезда
Цифровизация: в политехе увеличено число бюджетных мест на IT-специальности
Учебный год начнется в традиционном формате, но меры профилактики будут усилены
Дарите жизнь вместо цветов
В Пермском крае завершилась Сельскохозяйственная микроперепись
В Чусовом дебошир пришел в магазин с мачете
Среднемесячная зарплата в Пермском крае превысила 47 тысяч рублей
Добавить комментарий: