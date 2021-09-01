Во время марафона «Дума онлайн» депутаты приняли более сотни звонков

В гордуме Перми прошёл марафон «Дума онлайн». Прием в call-центре вели 7 депутатов, каждый – в свое время, с 10 до 17 часов. Всего поступило более сотни звонков на самые разные темы – ЖКХ, содержание и благоустройство пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов, детских площадок и дворовых территорий, социальные гарантии, работа общественного транспорта.Наталья Рослякова, депутат Пермской городской Думы: "Мы сейчас ожидаем изменения в маршрутной сети. Делаем капитальный ремонт, и у нас ещё с вами по Кировоградской транспорт должен пойти, сделать кольцевой маршрут в Кировском районе. У нас будут, где 65, дополнительные карманы и в строну Налимихи".Важно, что на каждый вопрос был дан ответ, а те проблемы, что нельзя было решить что называется «на месте», были взяты на карандаш либо направлены в профильные комитеты. Так, руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин решил провести встречу с жителями дома по улице Советской Армии,33, чтобы лично рассказать людям, что необходимо для того, чтобы вступить в программу «Комфортная городская среда» и привести придомовую территорию в порядок.Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской Думы: "Прямо на территории конкретно переговорим, чтобы вы видели, что необходимо сделать, и сможем ли мы это сделать в следующем году, и пошагово вам объясним, что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу".