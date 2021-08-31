В Прикамье расселение аварийного жилья по нацпроекту завершат на год раньше срока
Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края, всего с начала 2019 года по 1 августа 2021 года в рамках национального проекта расселено 141,8 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, в благоустроенные квартиры и дома переселены 9750 человек. Для исполнения всех плановых мероприятий предстоит расселить еще 340 тыс. кв. метров, в которых проживают 22698 человек. Работа ведется по этапам. Ранее планировалось, что по этапу 2024 года, который длился бы с начала 2024 года по сентябрь 2025 года, будет переселено 6650 человек. Теперь сроки изменены, и эти граждане будут расселены до конца 2024 года. Очереди на расселение в других этапах тоже сдвинулись.
Напомним, параллельно с национальным проектом «Жилье и городская среда» в Пермском крае реализуются региональные программы расселения. В сумме с 2019 года в рамках всех программ переселено 17,5 тыс. человек, из них 5,5 тыс. прикамцев – на год раньше планируемого срока.
До начала 2025 года в сумме планируется расселить еще порядка 440 тыс. кв. метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переедут 27 тыс. человек.
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