Дорога к школе должна быть безопасной









В преддверии нового учебного года ГИБДД Перми настоятельно рекомендует родителям пройти со своим ребёнком безопасным маршрутом к школе.В 2021 году за парты в Пермском крае сядут 37 тысяч первоклассников. Каждый из них теперь не только школьник, но и юный пешеход – даже если большую часть пути он преодолевает с родителями на машине или автобусе. Ивану сегодня расскажут об основных правилах безопасного маршрута. С начала этого года произошло 131 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. 14 детей погибли, 129 получили различные травмы. Однако пугать ребёнка цифрами не стоит. В ГИБДД советуют использовать схему из 2ГИС, чтобы выстроить безопасный маршрут. Распечатать схему, пройти по маршруту и наносим на неё все подсказки.

Отправляясь к школе, обращайте особое внимание на светофоры, перекрёстки и пешеходные переходы. На нерегулируемых переходах важно объяснить, как перейти без риска.

Другой знак и другая ситуация – поведение в «жилой зоне». Самая большая ошибка ребёнка – когда он резко выбегает из-за припаркованной машины.

Если ребёнок добирается до школы на автобусе, нужно обязательно дойти с ним до остановки. Показать место, где ожидать транспорт будет максимально безопасно, а также несколько раз вместе проехать по маршруту. Завершить учебный маршрут сотрудники ГИБДД советуют возле красочной схемы, которая есть почти в каждой школе, и повторить самые важные моменты. Краевая ГИБДД окажет поддержку родителям и педагогам - впереди множество событий, организованных инспекторами по безопасности дорожного движения.

Татьяна Каюмова, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Перми: «Это и посвящение в пешеходы, и «шагающий автобус», когда сотрудники вместе с детьми будут осуществлять экскурсии по пешеходным переходам. Все звенья профилактики, родители, сотрудники правоохранительных органов и образования - могут дать прекрасный результат, который будет выражаться в том, что наши дети не будут получать травмы, участвуя в дорожном движении».

Есть ещё одно важное напоминание – световой день уже идёт на убыль, в вечернее время водителям всё сложнее разглядеть пешеходов, особенно в тёмной одежде. И здесь на помощь маленьким участникам движения придут светоотражающие элементы.