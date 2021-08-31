В департаменте транспорта разъяснили особенности бескондукторной оплаты проезда

Департамент транспорта администрации Перми разъяснил особенности бескондукторной оплаты проезда на ряде маршрутов. Напомним, с 1 сентября ее запускают в тестовом режиме на 4 маршрутах - трамвай №8, автобусы №4, №59, №80.Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, в указанных маршрутах с 1 сентября проезд можно будет оплатить через стационарные валидаторы и у водителя, если пассажир планирует воспользоваться наличными денежными средствами или совершить пересадку.Стационарные валидаторы не печатают билеты. Однако трамваи маршрута №8 оборудованы специальными валидаторами, которые позволят пассажирам самостоятельно, без обращения к водителю, получать пересадочные талоны, а также билеты при совершении оплаты безналичным способом. Водитель будет принимать оплату проезда только за наличный расчёт.Специальные валидаторы будут установлены в вагоне трамвая на площадке у второй двери. Рядом с валидатором будет размещена инструкция, рассказывающая о поэтапных действиях при самостоятельной оплате. Так, для печати билета при оплате банковской или транспортной картами пассажиру необходимо будет нажать на валидаторе цифру «1», приложить карту к валидатору до звукового сигнала и получить билет об оплате проезда. Для печати пересадочного талона пассажиру необходимо будет сверить время, отведенное на пересадку, нажать на валидаторе цифру «6» и зеленую клавишу «Enter», получить пересадочный талон. В случае, если пассажир не планирует совершение пересадки, произвести оплату можно на стационарных валидаторах, расположенных на поручне у каждой двери.Оплату проезда необходимо осуществлять сразу после посадки пассажира в транспортное средство. С 1 сентября контролёры МКУ «Гортранс» будут ежедневно осуществлять проверки на маршрутах, где запущен тестовый режим бескондукторной оплаты. В случае выявления безбилетного пассажира будет составлен акт об административном правонарушении.Ранее мэрия планировала перейти на бескондукторную систему с 1 июля этого года, однако эксперимент, проведенный на нескольких маршрутах, показал, что сокращенные расходы на кондукторов оказались примерно равны потерям от безбилетного проезда. После этого городские власти решили сохранить кондукторов как минимум до конца 2021 года.