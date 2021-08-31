Цифровизация: в политехе увеличено число бюджетных мест на IT-специальности

Обучили робота умениям кладовщика студенты магистратуры политеха на дистанционке. Всё, что нужно — компьютер и связь с преподавателем. Такая учебная нагрузка позволяет Ивану не только расти профессионально, но и заниматься спортом, а также ходить на работу. Кстати, работает он по профилю — в компании «Промобот» - и уже оценил преимущества своей IT-специальности.

Иван Васенин, магистрант 2 курса направления «Автономные сервисные роботы» электротехнического факультета Пермского национального политехнического университета: "Нужно посмотреть, разобрать всё — как это работает, как должно работать. Что за чем следует. То есть из преимуществ это новизна, то есть я вижу всё первым». Чем дальше, тем больше интерес абитуриентов к IT-специальностям. Количество бюджетных мест только в политехе в этом году выросло на 10%. 1-е по популярности направление - «информационная безопасность» - 48 мест, 2-е — «робототехника» — 27. Речь при этом не только об увеличенном приёме на бюджет, но и о новом старом подходе «больше практики».

Олег Гончаровский, ведущий доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» электротехнического факультета Пермского национального политехнического университета: "От чего страдают многие студенты — от того, что они мало чего ручками делают. Всякую теорию они знают, но невостребованные знания исчезают очень быстро. А подкреплённые на практике - это остаётся гораздо дольше».

Особая гордость заведующего кафедрой — 4-кратная победа выпускников в конкурсе стартапов «Сколково». Безусловно, и это стимулирует повышенный спрос работодателей на выпускников.

Александр Южаков, заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» электротехнического факультета Пермского национального политехнического университета: "Ко мне, как к руководителю кафедры, каждый год перед выпуском обращаются 5-6-10 предприятий. И заявки на выпускников в 3-3,5 раза превышают то, что я выпускаю. А их где-то ведь нужно брать». Заявлено и о дальнейшем увеличении бюджетных мест на IT-специальности - в том числе рамках национальной программы «Цифровая экономика». Поэтому и здесь коллектив разработчиков станет больше.

