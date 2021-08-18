В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы «Фотоника»
В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 4-этажного здания общеобразовательной школы №93 «Фотоника» на 400 мест, расположенной по адресу: улица Полины Осипенко, 46. Уже в сентябре новый корпус примет детей.
В здании помимо учебных классов разместятся технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека. В технопарке будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии.
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