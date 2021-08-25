← Знаменитая лужа опубликовала последний пост в Instagram
Пермяки отправились на финал чемпионата WorldSkills Russia →
Пермского диджея арестовали за уклонение от уплаты штрафов ГИБДД
Так как должник принципиально игнорировал корреспонденцию от судебных приставов, сотрудники ведомства приступили к его поискам. В одной из социальных сетей представитель исполнительной власти обнаружил аккаунт должника. Размещенная там информация свидетельствовала о том, что мужчина подрабатывает диджеем-ведущим в ночных клубах и на заказных развлекательных мероприятиях.
"Под видом потенциального клиента судебный пристав списался с должником и договорился с ним лично обсудить детали предстоящего праздника. Местом встречи был выбран городской парк. Увидев приставов, мужчина попытался сбежать, но был задержан. После чего должника сразу доставили в судебный участок на рассмотрение протоколов об административном правонарушении", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
Суд назначил уклонисту 5 суток ареста. Отбыв наказание, гражданин пришел в отделение судебных приставов и полностью погасил все неоплаченные штрафы.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Знаменитая лужа опубликовала последний пост в Instagram
В Перми выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы «Фотоника»
В микрорайоне Парковый открылся новый детский сад
Беспилотники помогут контролировать дорожную обстановку
В Пермь возвращается жаркое лето
В Перми завершено строительство корпуса школы «Фотоника»
В центре Перми замечена лиса
Торжественные линейки 1 сентября пройдут с ограничениями
Дым Отечества: до Прикамья дошёл якутский смог
В Пермь прибыли участники экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
Добавить комментарий: