Пермского диджея арестовали за уклонение от уплаты штрафов ГИБДД

Пермский диджей подвергнут административному аресту за уклонение от уплаты штрафов ГИБДД. В отделении судебных приставов по взысканию штрафов на исполнении находились 6 исполнительных производств о взыскании с 31-летнего автомобилиста штрафов за нарушение ПДД на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Так как должник принципиально игнорировал корреспонденцию от судебных приставов, сотрудники ведомства приступили к его поискам. В одной из социальных сетей представитель исполнительной власти обнаружил аккаунт должника. Размещенная там информация свидетельствовала о том, что мужчина подрабатывает диджеем-ведущим в ночных клубах и на заказных развлекательных мероприятиях.

"Под видом потенциального клиента судебный пристав списался с должником и договорился с ним лично обсудить детали предстоящего праздника. Местом встречи был выбран городской парк. Увидев приставов, мужчина попытался сбежать, но был задержан. После чего должника сразу доставили в судебный участок на рассмотрение протоколов об административном правонарушении", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Суд назначил уклонисту 5 суток ареста. Отбыв наказание, гражданин пришел в отделение судебных приставов и полностью погасил все неоплаченные штрафы.