В микрорайоне Парковый открылся новый детский сад
Детскому саду присвоено название «Уральские самоцветы», которое отражает краеведческое направление дошкольной организации. В саду оборудованы мультстудия «КамРа», ИЗО-студия «Прикамье творческое», артель «Мастерская Данилы мастера», кабинет образовательной робототехники «Пермский период».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Беспилотники помогут контролировать дорожную обстановку
В Пермь возвращается жаркое лето
В Перми завершено строительство корпуса школы «Фотоника»
В центре Перми замечена лиса
Торжественные линейки 1 сентября пройдут с ограничениями
Дым Отечества: до Прикамья дошёл якутский смог
В Пермь прибыли участники экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»
В Прикамье полицейский выпал из служебного автомобиля
Жительница Прикамья обнаружила в теплице гадюку
Вторая декада августа будет тёплой
Добавить комментарий: