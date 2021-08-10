Пермский марафон перенесён на сентябрь 2022 года
В комитет по физической культуре и спорту администрации Перми пояснили, что регистрационные взносы, оплаченные за участие в Пермском марафоне-2021, будут действительны в 2022 году. Лица, желающие вернуть оплаченные денежные средства, могут оформить возврат в личном кабинете на сайте «Russia Running». Оформить возврат средств станет возможным с 16 августа.
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