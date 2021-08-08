В Березниках загорелся магазин крупной торговой сети
Сообщение о пожаре поступило в 20:35, 7 августа. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что горит крыша. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
Пожар тушили 19 человек, на место выехали 5 пожарных машин. По словам спасателей, из здания самостоятельно до приезда пожарных вышли 7 человек. Никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.
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