Вторая декада августа будет тёплой

Синоптики обещают пермякам тропический сюрприз. На фоте похолодания в начале недели к выходным прогнозируется до +30 и выше.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: Потепление начнется с четверга, его пик придется на пятницу, по югу края дневная температура превысит отметку в +30, на остальной территории края будет +25...+30, в Перми ожидаются максимальные значения 28-29 градусов. В течение оставшейся части рабочей недели осадков не ожидается. Предполагается, что потепление, которое произойдет в четверг-пятницу, положит начало тёплому периоду, который может сохраниться до конца второй декады августа. Похолодание в эти выходные будет незначительным - дневная температура останется на уровне +20...+25 градусов, в субботу по югу края до +28. В течение продолжительного времени температура останется выше климатической нормы. Что касается осадков, то скорее всего дождей в Пермском крае не будет до конца недели, за исключением северных районов".