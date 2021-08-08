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На трассе Пермь-Насадка в ДТП пострадали пять человек
ГУ МВД по Пермскому краю: "По предварительной информации, на 9 км он нарушил п.1,5 ПДД РФ, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ»".
Известно, что в аварии пострадали пять человек. Среди них водитель иномарки и два её пассажира, а также два пассажира отечественной машины.
Водитель и один из пассажиров иномарки доставлены в больницу. Остальным участникам аварии рекомендовано амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка.
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