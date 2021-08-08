На трассе Пермь-Насадка в ДТП пострадали пять человек

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на трассе в Прикамье в серьёзном ДТП пострадали пять человек. В 12:15, 7 августа по трассе Пермь-Насадка ехал автомобиль «Ниссан». За рулём находился 40-летний водитель. По предварительным данным, он нарушил правила, что и стало причиной аварии.ГУ МВД по Пермскому краю: "По предварительной информации, на 9 км он нарушил п.1,5 ПДД РФ, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ»".Известно, что в аварии пострадали пять человек. Среди них водитель иномарки и два её пассажира, а также два пассажира отечественной машины.Водитель и один из пассажиров иномарки доставлены в больницу. Остальным участникам аварии рекомендовано амбулаторное лечение. По факту произошедшего проводится проверка.