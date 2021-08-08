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Количество заболевших клещевым энцефалитом в Прикамье выросло за месяц в 3 раза
Чуть меньший рост зафиксирован по иксодовыму клещевому боррелиозу – 76 и 61 случай, соответственно.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю: "В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности. С начала сезона в медицинские организации региона обратилось 16955 пострадавших от укусов клещей, в том числе детей – 2935. При исследовании клещей на вирусный энцефалит инфекция выявлена в 2 процентах случаев, на иксодовый клещевой боррелиоз – в 40,8 процентах случаев".
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