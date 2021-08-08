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Машины-ассенизаторы сливали прямо возле Камы нечистоты
Видео было снято на улице Причальной в Закамске. На кадрах видеозаписи ассенизаторная машина, по мнению очевидца, сливает нечистоты в несанкционированном месте.
Автор видеоролика уверен, что никаких разрешений на утилизацию отходов в этом месте нет.
Арсений Кладов: "Включают насосы и сливают воду в данную дырку. Давайте её откроем. Сегодня меня уверяли, что это официальный слив, но таких официальных сливов никто никогда не видел".
В нескольких метрах на берегу водосток. Обеспокоенный ситуацией молодой человек предполагает, что возможно по нему жидкость попадает в Каму.
Специфические ароматы в округе присутствуют, но по большей части это связано с работой главной насосной станции «Правый берег» неподалеку, через которую все стоки уходят на площадку биологических очистных сооружений по трубопроводу, проложенному по дну реки, тоже касается и жидких бытовых отходов.
Евгений Болотов, начальник цеха «Водопровод и канализация Правого берега компании «НОВОГОР-Прикамье»: "Это место является официальной точкой слива жидких бытовых отходов, как для предприятия, так и для организаций, с которыми заключён договор на приём отходов. Стоки проходят по коллектору и поступают на насосную станцию".
Арсений Кладов продолжает следить за работой коммунальных служб, но, похоже, в их действиях нет ничего противозаконного. За незаконный слив ассенизаторов существуют штрафные санкции до 250 тысяч рублей.
Даже если это официальная точка слива отходов, то место явно никак не оборудовано, просто дырка в земле, прикрытая камнем, но и окружающая обстановка оставляет желать лучшего.
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