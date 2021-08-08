Машины-ассенизаторы сливали прямо возле Камы нечистоты

В социальных сетях опубликовали видео, на котором запечатлено, как машины-ассенизаторы сливают прямо возле Камы нечистоты. На берегу расположена дырка, прикрытая камнем. Туда через трубу все жидкие отходы и уходят. Запах в округе стоит соответствующий.Видео было снято на улице Причальной в Закамске. На кадрах видеозаписи ассенизаторная машина, по мнению очевидца, сливает нечистоты в несанкционированном месте.Автор видеоролика уверен, что никаких разрешений на утилизацию отходов в этом месте нет.Арсений Кладов: "Включают насосы и сливают воду в данную дырку. Давайте её откроем. Сегодня меня уверяли, что это официальный слив, но таких официальных сливов никто никогда не видел".В нескольких метрах на берегу водосток. Обеспокоенный ситуацией молодой человек предполагает, что возможно по нему жидкость попадает в Каму.Специфические ароматы в округе присутствуют, но по большей части это связано с работой главной насосной станции «Правый берег» неподалеку, через которую все стоки уходят на площадку биологических очистных сооружений по трубопроводу, проложенному по дну реки, тоже касается и жидких бытовых отходов.Евгений Болотов, начальник цеха «Водопровод и канализация Правого берега компании «НОВОГОР-Прикамье»: "Это место является официальной точкой слива жидких бытовых отходов, как для предприятия, так и для организаций, с которыми заключён договор на приём отходов. Стоки проходят по коллектору и поступают на насосную станцию".Арсений Кладов продолжает следить за работой коммунальных служб, но, похоже, в их действиях нет ничего противозаконного. За незаконный слив ассенизаторов существуют штрафные санкции до 250 тысяч рублей.Даже если это официальная точка слива отходов, то место явно никак не оборудовано, просто дырка в земле, прикрытая камнем, но и окружающая обстановка оставляет желать лучшего.