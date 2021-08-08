В Прикамье возобновили выдачу бесплатных лекарств тем, кто переносит коронавирус на дому

В Прикамье возобновили выдачу бесплатных лекарств тем, кто переносит коронавирус амбулаторно, на дому. Препараты - дорогостоящие, решение о их назначении должен принимать медицинский работник сразу после осмотра пациента, если есть соответствующие показания.Получает бесплатные лекарства врач в поликлинике перед сменой. Это противовирусный – «Фавибирин», и «Ксарелто», который разжижает кровь. Они должны помочь пациентам в выздоровлении.Анжелика Колтукова врач-терапевт ГКП №2 Перми: "Чем быстрее начнешь лечение, тем быстрее будет эффект. Тем меньше риск развития осложнений заболевания".Во второй поликлинике в Индустриальном районе проблем с лекарствами нет, особого перерыва в их выдаче тоже, рассказывает заведующий ковид-центром. Заказы на медикаменты делают по потребностям.Артур Васильев заведующий ковид-центром ГКП №2 Перми: "У нас есть список пациентов, мониторинг по Индустриальному району, по нему мы формируем вызовы. Бригады ежедневно их обслуживают".Самостоятельно эти препараты в аптеках купить можно по рецепту, но в наличии есть не все. Например, в день съёмок нашей съёмочной группе не удалось найти препарат «Фавибирин». Его цена колеблется от 5 тысяч рублей.А вот «Ксарелто» можно найти почти во всех аптеках. Стоимость - от 3,5 тысяч. Принимать такое лекарство, в зависимости от показаний, нужно до трех месяцев.Так что выходит, что в среднем бесплатные лекарства, которые приносят врач, экономят больному как минимум 8,5 тысяч рублей. Такие деньги на лечение найдутся не у каждого.