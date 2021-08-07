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В Перми пенсионерка выпала из автобуса, попав под колёса
Водитель не заметил этого и начал движение, наехав на пассажирку. Пенсионерка осталась жива, но получила травмы. Ей вызвали «скорую помощь», медики госпитализировали ее в больницу.
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