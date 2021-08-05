В Прикамье обсудили меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса

Губернатор Пермского края в формате выездного заседания регионального правительства встретился с предпринимателями. Среди главных тем для обсуждения стали меры государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Врач Александр Сидоров лечит пациентов с диагнозом миозит. Если вовремя не оказать помощь может наступить атрофия мышц.Процедуры выполняет на аппарате магнитной стимуляции. Оборудование вышло на сумму 4 миллиона, половину удалось вернуть благодаря краевой субсидии.Константин Гаряев, директор ООО «Пермский медицинский центр»: "Когда государство поддерживает, получается оказывать более качественную помощь, новые виды помощи и большему количеству пациентов помогать".На выездном заседании краевого правительства подвели итоги по мерам государственной поддержки, которые были оказаны в 2020-м и первом полугодии 2021 года малому и среднему бизнесу во время сложной эпидемиологической ситуации. Всего выделено почти 2 миллиарда рублей. Было принято три пакета мер для 35 отраслей экономики.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В случае если мы понимаем, что в результате тех или иных возможных ограничений либо снижения каких-то показателей бизнес испытывает сложности, можем точечно применять меры поддержки".Во время пандемии глава региона Дмитрий Махонин дал поручение сохранить и увеличить инвестиционный потенциал по поддержке бизнеса, как из регионального бюджета, так и на муниципальном уровне, чтобы люди ощущали позитивные изменения здесь и сейчас. В регионе 95 тысяч малых и средних предприятий, где задействовано около 30% работников региона.Роман Водянов, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Пермское отделение «Опора России» открыло экстренный штаб по помощи предпринимателям. Разработали предложения, которые помогли предпринимателям в этот сложный период. Некоторые меры поддержки, принятые в 2020 году, были продлены на 2021 год для ряда отраслей".В 2021 году также принято решение продлить действие пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения. На уровне федерации в ближайшее время решат вопрос о предоставлении грантов на возмещение заработной платы в случае усиления ограничительных мер.Если по рекомендациям Роспотребнадзора придётся ограничить временно работу некоторых сфер бизнеса, то будет возможность поддержать их с налоговой и финансовой стороны.Также Дмитрий Махонин встретился с предпринимателями Перми, чтобы ответить на волнующие вопросы и лично услышать обо всех проблемных моментах, связанных с пандемией и предложениях по их устранению. Лучшие инициативы также в будущем будут использоваться как меры государственной поддержки.