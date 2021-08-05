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В лесах Перми ведётся лесопатологическое обследование
В процессе обследования выявляется степень захламления валежником и усыхания деревьев. Также определяются участки леса, ослабленные различными неблагоприятными факторами, и очаги массового размножения вредных насекомых: соснового усача, лубоеда и других.
На данный момент в Черняевском участковом лесничестве обследовано 56 га территории, заканчиваются работы в Мотовилихинском участковом лесничестве. Работы также ведутся и на других территориях.
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