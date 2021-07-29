МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются грозы и сильный ветер
По данным ЦГМС 30 июля на территории Пермского края ожидается по югу ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, грозы, по северу дожди, утром и днем местами сильные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман, днём при грозах порывы ветра 15–20 м/с.
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