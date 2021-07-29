Региональную поддержку на покупку школьной и спортивной формы получат более 46 тысяч детей
«С этого года выплата материальной помощи к школе семьям с детьми с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, которая ранее предоставлялась через систему образования, осуществляется через органы социальной защиты, - отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Важно, что выплата производится автоматически. Кроме того, в регионе второй год действует дополнительная мера поддержки всех малоимущих семей для приобретения школьных товаров к началу учебного года, у которых доход ниже половины прожиточного уровня».
Для оказания необходимой поддержки семьям региона предполагается направить около 150 млн руб.
Прием заявлений на материальную помощь для приобретения школьных товаров к началу учебного года стартует с 1 августа. Помощь направлена на обеспечение детей канцелярскими принадлежностями и школьной одеждой, которые необходимы во время учебы.
Такая мера поддержки предоставляется один раз в учебном году особо нуждающимся семьям с доходом ниже половины величины прожиточного минимума. Размер выплаты составляет 5 тыс. руб. на одного ребенка. В течение 15 рабочих дней после рассмотрения заявления, денежные средства будут перечислены на расчетный счет родителей. Эту меру поддержки получат более 10,5 тыс. детей в Прикамье.
Дополнительную информацию можно узнать в органе социальной защиты по месту жительства.
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