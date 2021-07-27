76 пермяков сдали ЕГЭ на 100 баллов

В департаменте образования администрации Перми сообщили, что в этом году 76 выпускников из 33 пермских школ стали стобалльниками по итогам основного и резервного этапов ЕГЭ. Лидером по количеству учеников, получивших максимальный результат, стала школа №146 – 10 стобалльников, в лицеях №10 и №1 по 7 стобалльников, в гимназии №4 – 6 учеников, получивших высший балл.

Сразу три выпускника из Перми получили высшие баллы по двум предметам. Два мультистобалльника обучались в лицее №10: Мария Мокеева получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе, Илья Холкин – по русскому языку и информатике. Выпускник школы №146 Олег Одинцов сдал на максимальный балл ЕГЭ по русскому языку и географии.

Традиционно больше всего стобалльников по результатам экзамена по русскому языку – 42 ученика. Также в этом году особенно отличились выпускники, сдававшие ЕГЭ по информатике (13 стобалльников) и литературе (8 стобалльников).

По данным городского департамента образования, практически каждый третий стобалльник планирует поступать в вуз Перми.