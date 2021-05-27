В Красновишерске внедряют программу поддержки молодежи

В Красновишерске, это самый северный и удаленный от Перми город, при участии краевых властей создают и уже активно внедряют собственную программу поддержки молодежи. Главная цель - остановить отток экономически и социально-активного населения. Кирилл Васёв — капитан команды «Патриот» в Красновишерске. В этом году школьники заняли первое место в 8 региональной спартакиаде допризывной молодежи. Кирилл уже сейчас уверен, что будет жить и работать в родном городе.Кирилл Васёв, ученик школы №8 10 «Б» класса г. Красновишерска: "В дальнейшем я хочу поступить в институт физической культуры в городе Чайковском. После окончания, я хочу обязательно вернуться в свой родной город, чтобы его развить как в экономическом плане, так и в социальном". В конце прошлого года жители Красновишерска отметили 75 лет детской библиотеки имени Павленкова. Она — одна из немногих в Пермском крае оснащена современными технологиями.Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ: "Исходя из сегодняшних обсуждений, стало понятно, что необходимо заниматься созданием условий для детей, подрастающего поколения, для того чтобы они возвращались в отдаленные населенные пункты".В прошлом году в Красновишерске открыли новое здание школы №1. Сейчас здесь заканчивают учебный год 685 девчонок и мальчишек. Среди них есть кандидаты на награждение медалью «за особые успехи в учении».Ирина Ивенских, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Я с большим удовольствием сегодня была с рабочим визитом в Красновишерске. Особой радостью, было для меня увидеть новую школу. Развитие инфраструктуры — это главное, что ждут люди". Совсем недавно здесь была заброшенная территория, а теперь можно погулять и отдохнуть после работы или учебы. Благодаря программе "Комфортная городская среда" в Красновишерске создали парк. Теперь это одно из любимых мест для горожан.Евгений Верещагин, глава городского округа — глава администрации Красновишерского городского округа: "В ближайшее время будем благоустраивать наш город. То, что ждут все красновишерцы, это строительство нового дома культуры. Будем добиваться того, чтобы такой проект в городе появился".В ближайших планах у властей Красновишерска благоустроить набережную, поставить на улицах камеры видеонаблюдения и сделать освещение.