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В Прикамье в сельхозоборот вернут 5,8 тысяч гектаров заброшенных земель

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, совершая рабочую поездку в Осинский городской округ, в районе с. Лобаново осмотрел поля, которые принадлежат Пермскому федеральному исследовательскому центру Уральского отделения РАН. Здесь уже завершили посевные работы, подкормили озимые культуры и начали процедуру ввода в оборот ранее не используемых земель. Одно из ключевых направлений центра – производство и селекция семенного материала для сельхозпредприятий.
Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства – филиала ПФИЦ УрО РАН Иван Огородов рассказал, что эти площади не засевались и не засаживались культурными растениями 12-15 лет, и теперь будут возвращены для использования в сельском хозяйстве. "Всего у нас на балансе есть суммарно порядка 2,5 тыс. га заброшенных сельхозземель. Мы планируем ежегодно возвращать в оборот от 300 до 500 га из них», – рассказал он.
В д. Пакли Осинского городского округа глава Прикамья осмотрел современный тепличный комплекс ООО «Интеллект-Агро». В нем уже более 10 лет выращивают овощи и цветы – производят более 300 тыс. роз в год. Теплицы давно стали местной достопримечательностью: о розах из Осы хорошо знают и в Прикамье, и за его пределами, а розарий стал точкой привлечения туристов, желающих побывать там на экскурсиях.
По словам директора ООО «Интеллект-Агро» Алексея Южакова, компания располагает участком площадью в 4 га, к которому подведены все необходимые инженерные коммуникации, но под тепличный комплекс используется только 1 га – 3 га пустуют. Алексей Южаков рассказал, что на площадке с готовой инфраструктурой можно организовать агротехнопарк, где разместятся другие компании с проектами по выращиванию, например, овощей – интерес со стороны бизнеса есть. Предприятие готово предоставить им не только площади, воду и электричество, но и компетенции в сфере организации тепличного хозяйства, растениеводства. Такой проект позволит предпринимателям, открывающим производства, избежать лишних расходов на этапе подготовки и запуска, а территории – создать новые рабочие места.
Обсуждение перспектив сельхозотрасли Прикамья было продолжено на выездном заседании краевого Правительства в Осе, посвященной посевной кампании. По словам Дмитрия Махонина, крайне важно, чтобы как можно больше аграриев могли пользоваться субсидиями и получать другие виды поддержки.
«На эти цели в бюджете региона заложено 930 млн руб. Также предусмотрены средства на приобретение хозяйствами минеральных удобрений. Мы понимаем, что с учетом нашего климата это необходимо для увеличения урожайности. Планируем, что в следующем году приобретение удобрений будет организовано через электронную торговлю, и это сделает процедуру распределения субсидий более прозрачной. Уверен, это будет значимой поддержкой нашим сельхозпроизводителям», – подчеркнул глава региона.
И.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Прикамья Павел Носков рассказал, что общая «посевная» площадь в регионе составляет 735 тыс. га, из которых на 298 тыс. га ведутся весенние полевые работы.
«Основными культурами у нас являются зерновые и зернобобовые, а также кормовые культуры. На их долю приходится более 90% всех посевных площадей. Все, что на них вырастет, затем будет направлено на обеспечение предприятий молочного и мясного животноводства необходимыми запасами кормов – в этом заключается основная задача весенней посевной», – сообщил Павел Носков.
По данным Минсельхоза, на сегодня в Пермском крае посевная завершена почти на 86% от плана. В Бардымском округе план выполнен полностью, а в Частинском округе даже перевыполнили (103% от плана). На третьем месте – Сивинский округ, где яровыми засеяли 97% планируемых площадей. В весенних полевых работах задействовано 8,5 тыс. единиц техники. Всего засеяно 255,5 тыс. га из 296,9 тыс. га. Ожидается, что в результате хозяйствам региона удастся вырастить 427,1 тыс. тонн кормов.
В Осинском городском округе посевная выполнена почти на 76% – на площади 3619 га. Всего запланировано провести работы на территории 4766 га – на 5% больше, чем в 2020 году. Примечательно, что в этом году в муниципалитете намерены ввести в оборот более 1 тыс. га земель, не используемых на протяжении длительного времени. ООО «Итера» (с. Гремяча) подготовит под посевы 400 га, несколько крестьянских фермерских хозяйств – еще 745 га. Всего в Пермском крае в этом году аграрии вернут в сельхозоборот 5,8 тыс. га таких земель. За каждый из них предприятиям компенсируют из регионального бюджета порядка 6 000 рублей.
По словам Павла Носкова, для посевной все предприятия края на 100% обеспечены горюче-смазочными материалами и семенами. Минеральных удобрений на сегодня предприятиями закуплено 81% от объема, необходимого на сезон. По поручению губернатора в этом году большую часть субсидий на развитие растениеводства сельхозтоваропроизводители получили в апреле, то есть до старта полевых работ.
Павел Носков отметил, что на сегодня есть ряд факторов, которые не позволяют отрасли сельского хозяйства развиваться более экстенсивно.
«Во-первых, пока не высоки темпы вовлечения земель в сельхозоборот. Во-вторых, показатели урожайности предприятий сильно отличаются. Так, на 63% сельхозтоваропроизводителей, обрабатывающих 50% посевных площадей края, приходится лишь 30% от всего объема произведенной продукции. Кроме того, сельхозтехника сильно изношена – 90% ее выпущено более 10 лет назад. Эти проблемы можно решить, работая по нескольким направлениям. В том числе нужно корректировать параметры господдержки на приобретение сельхозтехники в лизинг, повышать спрос на кормовые культуры путем привлечения новых инвесторов в молочное и мясное скотоводство», – сказал и.о. министра.
В завершение рассмотрения вопроса губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что перед новым руководителем ведомства стоит задача привлечь инвестиции в отрасль.
«Нам пора перестать относиться к сельскому хозяйству как к дотационному направлению. Да, у нас климат не Краснодарского края, но потенциал огромен – и в увеличении объема используемых земель, и в выращивании культур, которые могут давать более высокую доходность, в повышении урожайности, а также в развитии животноводства и производстве молока. Также необходимо еще раз изучить действующие механизмы субсидирования переработчиков сельхозпродукции. Следует предусмотреть условия, по которым они будут заинтересованы покупать сырье для переработки у пермских производителей, а не в соседних регионах. Наши же, местные фермы должны обеспечить их сырьем, нарастив объемы производства. Жду от вас прорывов в этих вопросах», – обозначил Дмитрий Махонин.
Также он поручил главе краевого Минсельхоза проработать проект по созданию агротехнопарка на площадке осинского ООО «Интеллект-Агро». «Предложение выглядит очень здравым – нужно изучить вопрос в короткие сроки и доложить. Если потребуется – скорректировать нормативные акты», – резюмировал губернатор.​

Опубликовано: 27.05.2021 в 13:15 в рубрике - Радио Пермского края

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