Пермский край намерен привлечь 60 млрд рублей инвестиций
27 мая в головном офисе Сбербанка состоится презентация инвестиционного потенциала Прикамья. Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор Дмитрий Махонин и члены краевого правительства представят потенциальным инвесторам более 100 проектов в сферах ЖКХ, промышленности и торговли, спорта, туризма, образования, медицины, строительства, сельского хозяйства. По итогам мероприятия краевые власти планируют привлечь от 60 млрд руб.
По данным правительства Пермского края, сейчас в крае реализуется 102 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 36,2 млрд руб. (из них 23,1 млрд – частные инвестиции), заключены 17 специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвестиционный объем контрактов – 484 млрд руб.
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