В Прикамье стартовала программа детского туристического кешбэка

Отправить ребенка в лагерь жители Пермского края смогут в этом году с кешбэком. Данная программа реализуется Ростуризмом с 25 мая и будет продолжаться до 31 августа. За купленную в этот период путевку на карту родителя или опекуна будет возвращаться до 50% от стоимости. Задать все интересующие вопросы можно будет на горячей линии по вопросам программы «Туристический кешбэк»: 8 (800) 200-34-11 (доб. 1).

При выборе путевки на сайте лагеря, туроператора или агрегатора необходимо убедиться, что он участвует в программе (на предложениях должна стоять соответствующая маркировка). Отметим, что летняя оздоровительная кампания в Прикамье началась с 23 мая. К открытию готовятся 1 220 детских лагерей, в том числе 51 стационарный лагерь. Именно последние будут участвовать в программе. На данный момент реализовывать путевки в рамках программы кешбэка будут 24 детских лагеря, остальные также планируют подключиться к программе.

Чтобы приобрести турпутевки в детский лагерь с кешбэком важно выполнить следующие действия:

1) Зайти на портал Мирпутешествий.рф,

2) Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в Программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке,

4) Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом.

5) Кешбэк по программе вернется на карту автоматически в течение 5 дней.

Организаторы акцентируют внимание, что в акции не принимают участие кобейджинговые карты «Мир-Maestro» (номер начинается с цифр 6765 – ред.).

Отметим, что реквизиты карты вводятся только один раз на специальной защищенной интернет-странице и обрабатываются в зашифрованном виде, что исключает возможность использования зарегистрированной карты третьими лицами в мошеннических целях. Данные платежного документа не будут храниться в профиле владельца карты, поэтому процедура регистрации совершенно безопасна.

С конца апреля стационарные лагеря начали создавать технические условия для подключения к программе. В числе этих организаций лагеря «Салют» (Янычи), «Маяк» (Чусовой), «Благодать» (Усть-Качка), «Лесная сказка» (Краснокамск), «Теремок» (Чусовой), «Восток» (Дворцовая Слудка), «Романтик» (Трухинята), «Лагерь им. Саши Чекалина» (Горнозаводск), «Спутник» (Янычи), «Буревестник» (Ольховка), «Огонек-ПМ» (Лобаново), «Вита» (Краснокамск), «Восток 5» (Растягаево), «Сказка» (Березники), «Дружба» (Березники), «Звездный» (Пермь), «Юность» (Нытва), «Нечайка» (Краснокамск), «Солнышко» (Трухинята), «Новое поколение» (Дворцовая Слудка), «Сосновый бор» (Пермь), «Оранжевое настроение» (Нытва), «Английский лагерь Хилтон» (Усть-Качка и Оса).

Как отмечают в Ростуризме, из-за введения детского кешбэка повышение цен на путевки не предвидится. Кешбэк выплачивается не лагерем с его прибыли – его начисляют напрямую из госбюджета человеку, оплатившему путевку. При возникновении сомнения относительно стоимости, заявителю необходимо попросить у продавца приказ о выставлении цен за смены – в нем всегда прописывается утвержденный тариф. Если покупатель столкнется с намеренным завышением цены в программе кешбэка, ему необходимо подать обращение на сайте штабтуризм.рф.