← Пассажиров электричек просят следить за расписанием
В Прикамье стартовала программа детского туристического кешбэка
Отправить ребенка в лагерь жители Пермского края смогут в этом году с кешбэком. Данная программа реализуется Ростуризмом с 25 мая и будет продолжаться до 31 августа. За купленную в этот период путевку на карту родителя или опекуна будет возвращаться до 50% от стоимости. Задать все интересующие вопросы можно будет на горячей линии по вопросам программы «Туристический кешбэк»: 8 (800) 200-34-11 (доб. 1).
При выборе путевки на сайте лагеря, туроператора или агрегатора необходимо убедиться, что он участвует в программе (на предложениях должна стоять соответствующая маркировка). Отметим, что летняя оздоровительная кампания в Прикамье началась с 23 мая. К открытию готовятся 1 220 детских лагерей, в том числе 51 стационарный лагерь. Именно последние будут участвовать в программе. На данный момент реализовывать путевки в рамках программы кешбэка будут 24 детских лагеря, остальные также планируют подключиться к программе.
Чтобы приобрести турпутевки в детский лагерь с кешбэком важно выполнить следующие действия:
1) Зайти на портал Мирпутешествий.рф,
2) Зарегистрировать или проверить регистрацию своей карты «Мир» в Программе лояльности, перейдя по соответствующей ссылке,
4) Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость путевки одним платежом.
5) Кешбэк по программе вернется на карту автоматически в течение 5 дней.
Организаторы акцентируют внимание, что в акции не принимают участие кобейджинговые карты «Мир-Maestro» (номер начинается с цифр 6765 – ред.).
Отметим, что реквизиты карты вводятся только один раз на специальной защищенной интернет-странице и обрабатываются в зашифрованном виде, что исключает возможность использования зарегистрированной карты третьими лицами в мошеннических целях. Данные платежного документа не будут храниться в профиле владельца карты, поэтому процедура регистрации совершенно безопасна.
С конца апреля стационарные лагеря начали создавать технические условия для подключения к программе. В числе этих организаций лагеря «Салют» (Янычи), «Маяк» (Чусовой), «Благодать» (Усть-Качка), «Лесная сказка» (Краснокамск), «Теремок» (Чусовой), «Восток» (Дворцовая Слудка), «Романтик» (Трухинята), «Лагерь им. Саши Чекалина» (Горнозаводск), «Спутник» (Янычи), «Буревестник» (Ольховка), «Огонек-ПМ» (Лобаново), «Вита» (Краснокамск), «Восток 5» (Растягаево), «Сказка» (Березники), «Дружба» (Березники), «Звездный» (Пермь), «Юность» (Нытва), «Нечайка» (Краснокамск), «Солнышко» (Трухинята), «Новое поколение» (Дворцовая Слудка), «Сосновый бор» (Пермь), «Оранжевое настроение» (Нытва), «Английский лагерь Хилтон» (Усть-Качка и Оса).
Как отмечают в Ростуризме, из-за введения детского кешбэка повышение цен на путевки не предвидится. Кешбэк выплачивается не лагерем с его прибыли – его начисляют напрямую из госбюджета человеку, оплатившему путевку. При возникновении сомнения относительно стоимости, заявителю необходимо попросить у продавца приказ о выставлении цен за смены – в нем всегда прописывается утвержденный тариф. Если покупатель столкнется с намеренным завышением цены в программе кешбэка, ему необходимо подать обращение на сайте штабтуризм.рф.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пассажиров электричек просят следить за расписанием
2,5 тысяч семей Прикамья смогут получить поддержку по программе «Молодая семья»
Прикамье получит из федерального бюджета более 3,5 млрд рублей на строительство школ
В Кизеле приступили ко второму этапу модернизации системы водоснабжения
В Перми из окна выпал 6-летний мальчик
Краевой Минобр: родители смогут присутствовать на выпускных и последних звонках
Край субсидирует перевозки пассажиров водным транспортом
Для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 49 тыс. слотов
Пик майской жары ожидается в выходные
Медицинский десант: в Кизеле, Гремячинке и Губахе работает выездная поликлиника
Добавить комментарий: