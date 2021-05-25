Пассажиров электричек просят следить за расписанием
Ограничение связано с ремонтом путей. Окна также запланированы в начале июня — в период с 1 по 8-е число, но с перерывами.
На время работ пассажиров просят внимательнее следить за расписанием и не стесняться задавать вопросы о движении электричек кассирам и перронным контролерам.
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