2,5 тысяч семей Прикамья смогут получить поддержку по программе «Молодая семья»

На Совете глав муниципальных образований под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина обсудили реализацию программ по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей. Напомним, ответственность за выдачу жилищных сертификатов лежит на муниципалитетах, которые готовят документы, позволяющие региональному Министерству социального развития оказать поддержку.Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, необходимо до 1 июля завершить выдачу всех свидетельств на приобретение жилья, чтобы у людей была возможность реализовать их до конца года.По направлению улучшения жилищных условий молодых семей в Прикамье предусмотрено два вида выплат. Заявители, в которых возраст супругов или одного родителя неполной семьи не достиг 35 лет, могут получить в рамках федеральной программы поддержку в размере 35% от средней стоимости жилья. Социальная выплата может быть направлена на ипотеку, покупку жилой недвижимости, а также на строительство жилья. При этом многодетные семьи имеют приоритетное право на получение поддержки.Кроме того, в Пермском крае реализуется краевая выплата. Ее размер составляет 10% от средней стоимости жилья. По этой программе семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после 35 лет. Средства, полученные по региональной программе, могут быть, в том числе, направлены на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства.В этом году по федеральному направлению предусмотрено выдать 129 сертификатов. По региональному - 734 . Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Всего в этом году планируем улучшить жилищные условия почти 2,5 тыс. молодых семей, в настоящее время в очереди более 4,5 тыс. семей. Выделяем на эти цели почти 840 млн руб. Средства серьезные. Молодые семьи их ждут. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки активизировать работу по выдаче свидетельств по каждому из направлений».