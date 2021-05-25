2,5 тысяч семей Прикамья смогут получить поддержку по программе «Молодая семья»
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, необходимо до 1 июля завершить выдачу всех свидетельств на приобретение жилья, чтобы у людей была возможность реализовать их до конца года.
По направлению улучшения жилищных условий молодых семей в Прикамье предусмотрено два вида выплат. Заявители, в которых возраст супругов или одного родителя неполной семьи не достиг 35 лет, могут получить в рамках федеральной программы поддержку в размере 35% от средней стоимости жилья. Социальная выплата может быть направлена на ипотеку, покупку жилой недвижимости, а также на строительство жилья. При этом многодетные семьи имеют приоритетное право на получение поддержки.
Кроме того, в Пермском крае реализуется краевая выплата. Ее размер составляет 10% от средней стоимости жилья. По этой программе семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, могут получить поддержку и после 35 лет. Средства, полученные по региональной программе, могут быть, в том числе, направлены на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства.
В этом году по федеральному направлению предусмотрено выдать 129 сертификатов. По региональному - 734 . Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Всего в этом году планируем улучшить жилищные условия почти 2,5 тыс. молодых семей, в настоящее время в очереди более 4,5 тыс. семей. Выделяем на эти цели почти 840 млн руб. Средства серьезные. Молодые семьи их ждут. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки активизировать работу по выдаче свидетельств по каждому из направлений».
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