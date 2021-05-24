Прикамье получит из федерального бюджета более 3,5 млрд рублей на строительство школ
Ранее в Минэкономразвития Пермского края поступили предложения от инвесторов о строительстве двух школ в Свердловском районе Перми на 1050 мест каждая – Техно-школы им. В.П. Савиных в м/р Новые Ляды и образовательного учреждения на ул. Холмогорской, 2ж. Помимо них из федерального бюджета выделено финансирование в размере более 850 млн руб. на реконструкцию гимназии № 17 и строительство школы в Кунгуре на 825 мест.
Всего краевые власти планируют до 2023 года построить в формате государственно-частного партнерства 10 школ в Пермском районе и региональной столице.
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