Прикамье получит из федерального бюджета более 3,5 млрд рублей на строительство школ

Минпросвещения России одобрило заявки Пермского края на федеральное софинансирование строительства четырех школ. При этом две из них будут построены в рамках государственного-частного партнерства (ГЧП). Общий размер субсидии, которую получит регион, составил более 3,5 млрд руб., из них 2,6 млрд руб. направят для реализации концессионных соглашений.Ранее в Минэкономразвития Пермского края поступили предложения от инвесторов о строительстве двух школ в Свердловском районе Перми на 1050 мест каждая – Техно-школы им. В.П. Савиных в м/р Новые Ляды и образовательного учреждения на ул. Холмогорской, 2ж. Помимо них из федерального бюджета выделено финансирование в размере более 850 млн руб. на реконструкцию гимназии № 17 и строительство школы в Кунгуре на 825 мест.Всего краевые власти планируют до 2023 года построить в формате государственно-частного партнерства 10 школ в Пермском районе и региональной столице.