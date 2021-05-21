В Кизеле приступили ко второму этапу модернизации системы водоснабжения
Подрядчик установит специальные полиэтиленовые трубы, устойчивые к порывам, а также новое насосное оборудование. Еще порядка 2 км сетей центрального водовода до м/р Южный подрядчик заменит на сэкономленные в рамках конкурсных процедур средства. Таким образом, в 2021 году в Кизеле заменят еще около 8 км аварийных сетей.
На сегодняшний день степень износа городских сетей водоснабжения составляет в среднем 90%, что приводит к большому количеству потерь на сетях и низкому качеству водоснабжения жителей. После проведенных ремонтных работ потери в системе снизятся на 10-12%.
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