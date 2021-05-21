В Кизеле приступили ко второму этапу модернизации системы водоснабжения

В Кизеле начался капитальный ремонт водовода от насосной станции III подъема до основного транзитного водовода. Протяженность новой ветки водовода составляет более 6 км. На реконструкцию объекта из бюджета Пермского края направлено около 43 млн руб.

Подрядчик установит специальные полиэтиленовые трубы, устойчивые к порывам, а также новое насосное оборудование. Еще порядка 2 км сетей центрального водовода до м/р Южный подрядчик заменит на сэкономленные в рамках конкурсных процедур средства. Таким образом, в 2021 году в Кизеле заменят еще около 8 км аварийных сетей.

На сегодняшний день степень износа городских сетей водоснабжения составляет в среднем 90%, что приводит к большому количеству потерь на сетях и низкому качеству водоснабжения жителей. После проведенных ремонтных работ потери в системе снизятся на 10-12%.