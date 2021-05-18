В Перми из окна выпал 6-летний мальчик
Несчастный случай произошел накануне вечером по адресу Чердынская, 12. Из окна пятиэтажного дома выпал шестилетний мальчик. "Скорая помощь" доставила его в больницу.
"Пациент госпитализирован, получает весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Находится в стабильном состоянии. Жизни мальчика ничего не угрожает", - рассказали порталу 59.RU в краевом Минздраве.
Напомним, это уже второй подобный случай за последние несколько дней. Ранее, 16 мая, на улице Гайвинская, 58 из окна на втором этаже выпала 4-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован в Краевую детскую клиническую больницу.
Пермяков вновь предупреждают об опасности нахождения детей дома вблизи окон без присмотра. Основная причина происшествий – незащищённые окна, которые дети могут беспрепятственно открыть. Увеличивает риск москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от выпадения.
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